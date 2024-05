Novartis-Aktie zieht an: Novartis klagt offenbar gegen Gesetz in US-Bundesstaat Maryland - Remibrutinib bei Nesselsucht wirksam

Das Gesetz verstosse gegen ein Bundesgesetz zu Medikamentenrabatten, heisst es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vom Donnerstag.

Laut dem Gesetz, das per Anfang Juli in Kraft treten soll, müssen Pharmafirmen solchen Apotheken Rabatte gewähren, die Spitäler für Bevölkerungsschichten mit tiefem Einkommen beliefern. Novartis argumentiere nun in seiner Klage damit, dass der Einbezug von Vertragsapotheken zu einem Mangel an Transparenz führe. Das mache es wahrscheinlicher, dass Medikamente verbilligt würden, obwohl sie es nicht sollten.

Novartis-Mittel Remibrutinib auch längerfristig bei Nesselsucht wirksam

Novartis hat in der Nacht auf Freitag längerfristige Studiendaten publiziert. Diese bestätigten die bereits bekannte gute Wirksamkeit des Mittels Remibrutinib bei der Behandlung von Patienten mit chronischer spontaner Urtikaria, wie aus dem Communiqué hervorgeht.

Bei den mit Remibrutinib behandelten Patienten wurden bereits in der ersten Woche Verbesserungen der wöchentlichen Urtikaria-Aktivitätswerte beobachtet, die bis zu einem Jahr anhielten. Dabei handelt es sich um die Ergebnisse aus den zulassungsrelevanten Phase-III-Studien REMIX-1 und REMIX-2.

Diese Daten wird Novartis nun auf dem Kongress der Europäischen Akademie für Allergie und klinische Immunologie (EAACI) 2024 in Spanien vorstellen, der am heutigen Freitag beginnt.

Ab der zweiten Jahreshälfte 2024 beabsichtigt Novartis den Angaben zufolge, Zulassungsanträge bei den globalen Gesundheitsbehörden für die Indikation chronische spontane Urtikaria (CSU) einzureichen. Neben der CSU werde Remibrutinib auch bei verschiedenen anderen immunvermittelten Erkrankungen, Multipler Sklerose oder auch Nahrungsmittelallergien untersucht.

Bei chronisch spontaner Urtikaria handelt es sich um ein dermatologisches Krankheitsbild, das auch unter dem Namen Nesselsucht, Nesselausschlag, Quaddelsucht oder Nesselfieber bekannt ist. Es treten dabei spontan Quaddeln, evtl. begleitet von Angioödemen, auf.

Novartis-Aktien verteuern sich an der SIX mittlerweile zeitweise um 0,79 Prozent auf 91,95 Schweizer Franken.

tp/hr/dm

Basel/Baltimore (awp)