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23.11.2026 07:35:00
Novartis-Aktie: Wichtiger Durchbruch für Cholesterinmedikament Leqvio
Novartis meldet einen wichtigen Erfolg für sein Cholesterinmedikament Leqvio. Eine grosse klinische Studie liefert Hinweise darauf, dass die Behandlung nicht nur den LDL-Cholesterinspiegel senkt
Leqvio senkt das LDL-Cholesterin
Die Wirkung sei sowohl statistisch eindeutig als auch medizinisch relevant gewesen, teilte Novartis am Montag mit. Leqvio senkt das sogenannte LDL-Cholesterin, das auch als "schlechtes" Cholesterin bekannt ist und die Blutgefässe schädigen kann. Das Besondere: Das Medikament muss nach der ersten Behandlung und einer weiteren Dosis nach drei Monaten nur noch zweimal jährlich gespritzt werden. Laut Novartis könnte die Behandlung damit helfen, das Herz-Kreislauf-Risiko langfristig zu senken.
Forschungsergebnisse sollen 2027 veröffentlicht werden
An der Studie nahmen gemeinsam mit einer weiteren laufenden Studie weltweit mehr als 33'000 Menschen teil. Damit gehört das Forschungsprogramm zu den grössten seiner Art. Die vollständigen Ergebnisse sollen in der ersten Hälfte 2027 veröffentlicht werden.
Wichtiger Meilenstein für das Cholesterinmedikament
Die aktuellen Ergebnisse der ORION-4-Studie sind ein wichtiger Meilenstein für Leqvio. Bislang konnte das Medikament vor allem mit seiner Fähigkeit überzeugen, das schlechte LDL-Cholesterin zu senken. Nun gibt es Hinweise, dass die Behandlung auch das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall deutlich reduzieren kann.
Basel (awp) -
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