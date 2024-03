Novartis-Aktie wenig bewegt: Novartis erhält in Kanada Zulassung für neuartige Software

Die kanadische Behörde Health Canada habe grünes Licht für ETNA-MS erteilt, wie die Basler am späten Montagabend mitteilten.

ETNA steht für Eye-Tracking Neurological Assessment und ist für Patienten mit Multipler Sklerose gedacht. Entwickelt habe Innodem Neurosciences (Innodem) die Software, die als Medizinprodukt (SaMD, Klasse II) eingestuft werde. Mit ihr könne ein Test durchgeführt werden, mit dem Augenbewegungen erfasst werden, um einen sogenannten EDSS-Score (Expanded Disability Status Scale) zu ermitteln. Konkret verwandle ETNA-MS ein iPad Pro in ein medizinisches Gerät, das mehrere hundert Augenbewegungsparameter erfassen und analysieren könne, heisst es weiter.

Die Novartis-Aktie notiert am Dienstag an der SIX zeitweise 0,13 Prozent tiefer bei 86,40 Franken.

hr/rw

Basel (awp)