Novartis-Aktie: Vorstellung von Herz-Daten am ESC-Kongress 2026

Zu den wichtigsten Präsentationen von Novartis gehört eine Phase-4-Studie namens Victorion-Challenge, die das bereits zugelassene Cholesterin-Medikament Leqvio (Wirkstoff: Inclisiran) direkt mit dem Konkurrenzpräparat vergleicht. Die Ergebnisse werden am 31. August vorgestellt.

Ebenfalls präsentiert werden neue Analysen zur Blutungsrate des Gerinnungshemmers Abelacimab bei Patienten mit Vorhofflimmern - einer Herzrhythmusstörung - aus der Studie Azalea-Timi 71. Zudem werden Daten zum Entzündungshemmer Pacibekitug bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und hohem Herzrisiko gezeigt.

Weitere Präsentationen betreffen das Herzinsuffizienz-Medikament Entresto sowie Strategien zur Verbreitung von Tests auf Lipoprotein(a), einen Blutfettwert, der das Herzrisiko erhöht.

awp-robot/tt

Basel (awp)