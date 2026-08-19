|Victorion-Challenge
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19.08.2026 07:24:36
Novartis-Aktie: Vorstellung von Herz-Daten am ESC-Kongress 2026
Novartis wird am Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) Ende August Daten aus zehn Studien zu seinem Herzkreislauf-Portfolio vorstellen, wie der Pharmakonzern in einem Communiqué vom Mittwoch schrieb.
Ebenfalls präsentiert werden neue Analysen zur Blutungsrate des Gerinnungshemmers Abelacimab bei Patienten mit Vorhofflimmern - einer Herzrhythmusstörung - aus der Studie Azalea-Timi 71. Zudem werden Daten zum Entzündungshemmer Pacibekitug bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und hohem Herzrisiko gezeigt.
Weitere Präsentationen betreffen das Herzinsuffizienz-Medikament Entresto sowie Strategien zur Verbreitung von Tests auf Lipoprotein(a), einen Blutfettwert, der das Herzrisiko erhöht.
awp-robot/tt
Basel (awp)
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