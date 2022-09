Novartis-Aktie verliert: Novartis kann Gentherapie Luxturna auf kanadischen Markt bringen - Novartis will Patent für Gilenya vor US-Gerichtshof verteidigen

Novartis Kanada und die "pan-Canadian Pharmaceutical Alliance" (pCPA) hätten die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen, teilte Novartis Kanada am Dienstag mit.

Es handle sich um einen wichtigen Schritt für alle Kanadier, die Zugang zu dieser innovativen Therapie benötigten, heisst es in der Novartis-Mitteilung. Vor der Zulassung von Luxturna habe es keine Behandlungsmöglichkeiten für die vererbliche von RPE65-Mutationen ausgelöste Netzhautdystrophie gegeben. Luxturna ist laut den Angaben eine einmalige Gentherapie, die gesunde Kopien des RPE65-Gens für Netzhautzellen liefert. Mutationen im RPE65-Gen kommen etwa bei einem von 200'000 Personen vor.

Bei der kanadichen pCPA handelt es sich um einen Zusammenschluss der Regierungen der Provinzen, Territorien und des Bundes. Dieser arbeitet bei einer Reihe von Initiativen für öffentliche Arzneimittelpläne zusammen.

Novartis will Patent für Gilenya vor Oberstem US-Gerichtshof verteidigen

Novartis gibt im Ringen um ein Patent für sein Multiple-Sklerose-Medikament Gilenya nicht klein bei. Der Pharmakonzern will nach einem negativen Bescheid durch ein amerikanisches US-Berufungsgericht den Patentschutz für ein Dosierungsschema "energisch verteidigen".

Novartis wolle eine frühere Entscheidung des "U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit" (CAFC) beim Obersten Gerichtshof der USA überprüfen lassen, teilten die Basler am Mittwoch mit. Allein schon der Prozess um festzustellen, ob der Petition stattgegeben wird, könnte mehrere Monate dauern, warnte Novartis.

Kehrtwende eines früheren Urteils

Im August 2020 hatte das US-Bezirksgericht in Delaware Novartis' Patente noch bestätigt. Gegen den Mitbewerber HEC Pharma, der eine generische Version des Kassenschlagers auf den Markt bringen will, wurde eine dauerhafte einstweilige Verfügung bis Dezember 2027 erlassen. Anfang 2022 noch schmetterte das CAFC eine Beschwerde von HEC Pharma ab.

Mitte Juni folgte aber die Kehrtwende. Das CAFC entschied gegen Novartis und stiess damit sein eigenes früheres Urteil um.

Umsatz gefährdet

Sollten generische Versionen von Gilenya in den USA auf den Markt kommen, rechnet Novartis für das Geschäftsjahr 2022 mit einer Umsatzeinbusse von 0,3 Milliarden US-Dollar.

Gleichwohl bestätigt Novartis die Zielsetzungen für das laufende Jahr. So sollen auf Konzernebene zu konstanten Wechselkursen sowohl Umsatz als auch der operative Kerngewinn im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen.

Der Blockbuster Gilenya hatte Novartis in den besten Jahren mehr als 3 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr in die Kassen gespült, 2021 waren es noch 2,8 Milliarden. Der Patentschutz für den Wirkstoff von Gilenya ist bereits seit Längerem abgelaufen.

Im Schweizer Handel verlieren die Novartis-Aktien zeitweise 0,94 Prozent auf 76,13 Franken.

Dorval CA / Basel (awp)