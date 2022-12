Novartis-Aktie tiefer: Novartis hat sich in den USA die Rechte an Tumorbehandlung FAP-2286 gesichert

Die Transaktion sei Teil des geplanten Verkaufs von Clovis an einen neuen Besitzer, teilte Clovis am Montag mit. Das Unternehmen ist aktuell im Rahmen eines Gläubigerschutz-Verfahrens ("Chapter 11") tätig.

Novartis habe für die Rechte an FAP-2286 eine Vorauszahlung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar geleistet, heisst es weiter. Und bei Erreichen bestimmter Parameter in der Entwicklung der Behandlung und im Zulassungsprozess könnten weitere Zahlungen bis zu 333,75 Millionen Dollar fällig werden. Zudem wurde für spätere Umsatzbeteiligungen ein Betrag von 297 Millionen vertraglich vereinbart.

Die Papiere der Novartis notieren an der SIX zeitweise 0,29 Prozent tiefer bei 85,23 Franken.

Basel (awp)