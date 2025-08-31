Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Inclisiran 31.08.2025 16:32:36

Novartis-Aktie: Studie offenbart positive Daten für Leqvio nach Zulassung

Der Pharmakonzern Novartis hat für das Medikament Leqvio (Inclisiran) positive Daten aus einer Phase-IV-Studie vorgelegt.

Dabei geht es um den Vergleich mit Placebo in Kombination mit einer individuell optimierten sogenannten lipidsenkenden Therapie (LLT) bei Patienten mit hohem Cholesterinspiegel.

Bereits nach 30 Tagen seien bei einem Grossteil der Studienteilnehmer signifikante Vorteile beobachtet worden, heisst es in einer Mitteilung von Novartis vom Wochenende. Die Ergebnisse seien unabhängig von Alter, Geschlecht oder kardiovaskulärem Risiko konsistent gewesen.

Die Daten sollten am Kongress der europäischen Fachgesellschaft der Kardiologen (ESC), der noch bis Montag in Madrid läuft, vorgestellt werden.

ys/

Zürich (awp)

