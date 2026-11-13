Novartis-Aktie stabil: Rhapsido überzeugt mit anhaltender Wirkung bei chronischer Nesselsucht

Nun will der Pharmakonzern entsprechende Zulassungsanträge einreichen.

Die Behandlung mit Rhapsido hat bei Patienten mit chronischer induzierbarer Urtikaria (CIndU) über 52 Wochen zu anhaltenden Verbesserungen der Symptome geführt, teilte der Novartis am Donnerstagabend mit. Und das Sicherheitsprofil mit den bisherigen Studien mit der chronischen spontanen Urtikaria (CSU) vergleichbar gewesen, hiess es weiter.

Rhapsido ist bereits in vielen Ländern zur Behandlung der CSU zugelassen. Novartis will nun auf Basis der Daten zusätzliche Zulassungsanträge für die Behandlung der chronischen induzierbaren Urtikaria einreichen.

An der SIX gewinnt die Novartis-Aktie zwischenzeitlich minimale um 0,01 Prozent auf 134,23 Franken.

ra/yz

Basel (awp)