Novartis-Aktie stabil: Novartis-Mittel Ligelizumab bei Nesselsucht nicht überlegen - Vereinbarung mit Beigene über Lungenkrebsmedikament

Das Mittel Ligelizumab hat sich in den Phase-III-Studien PEARL 1 und PEARL 2 zur Behandlung von Nesselsucht gegenüber der aktuellen Standardtherapie nicht als überlegen erwiesen.

Zwar hätten die Studien gezeigt, dass Ligelizumab gegenüber Placebo in der zwölften Woche die gesteckten Ziele der Studie erreicht habe, nicht aber im Vergleich mit einer Behandlung mit Oitomalizumab, das ebenfalls aus dem Novartis-Portfolio stammt.

Man sei enttäuscht, dass man für Ligelizumab bei der Behandlung von CSU (chronisch spontan Urtikaria; CSU) keine überlegene Wirksamkeit gegenüber der Standardtherapie nachweisen konnten, wird John Tsai, Head of Global Drug Development und Chief Medical Officer, in der Mitteilung zitiert.

CSU ist eine unvorhersehbare, systemische Hauterkrankung, die durch das spontane und wiederkehrende Auftreten von juckenden, schmerzhaften Quaddeln auf der Haut, Schwellungen an bestimmten Stellen (Angioödemen) oder beidem über einen Zeitraum von mindestens 6 Wochen gekennzeichnet ist.

Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, hat Novartis vor kurzem mit Phase-III-Studien für Remibrutinib (LOU064) begonnen, einem weiteren Kandidaten, der in der Vergangenheit eine schnelle und wirksame Kontrolle der CSU-Krankheit gezeigt hat.

Novartis schliesst Vereinbarung mit Beigene über Lungenkrebsmedikament ab Novartis hat mit dem Biotechunternehmen Beigene eine Options-, Kooperations- und Lizenzvereinbarung für den Wirkstoffkandidaten Ociperlimab geschlossen. Damit erweitere Novartis seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der Immunonkologie und auch die Zusammenarbeit mit Beigene, teilte der Pharmakonzern am Montag mit.

Novartis zahlt Beigene im Rahmen der Vereinbarung vorab 300 Millionen US-Dollar. Würde die Option vor Ende des Jahres 2023 ausgeübt, erhielte Beigene eine Zahlung von weiteren 700 Millionen US-Dollar. In diesem Fall würde Novartis die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für Ociperlimab in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, Norwegen, Island, Liechtenstein, der Schweiz, Russland und Japan erhalten.

Beigene werde selber nach der Zulassung 50 Prozent der Vermarktung in den USA übernehmen und behalte die Rechte an Ociperlimab in China und allen anderen Ländern. Während der Optionsfrist arbeiten Novartis und Beigene bei der klinischen Entwicklung von Ociperlimab in Kombination mit dem ebenfalls von Beigene entwickelten Mittel Tislelizumab zusammen. Novartis konzipiert und finanziert dafür globale klinische Kombinationsstudien, wie es weiter heisst.

Derzeit laufen zwei Phase-III-Studien mit Ociperlimab zur Behandlung eines bestimmten Lungenkrebs. Zudem seien weitere Studien zu einer Vielzahl an soliden Tumoren im Gange. Das Mittel befindet sich damit im Spätstadium seiner Entwicklung. Es gehört zu einer neuen Klasse von Krebstherapien und blockiert den sogenannten TIGIT-Proteinrezeptor.

Im Handel an der SWX zeigen sich Novartis-Papiere bei 85,47 Schweizer Franken zeitweise unbewegt.

Basel (awp)