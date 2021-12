Novartis-Aktie stabil: Möglicher Verkauf von Sandoz stösst laut CEO auf Interesse

Man habe "verschiedene Anfragen nach näherer Information" erhalten, sagte Konzernchef Vas Narasimhan im Interview mit der "Wirtschaftswoche".

Vor wenigen Wochen hatte Novartis angekündigt, die Optionen für Sandoz zu prüfen. Narasimhan bekräftigte: "Wir werden bis Ende 2022 entscheiden, wie es mit Sandoz weitergeht."

Der Novartis-Chef bestätigte auch den Verwendungszweck der prall gefüllten Kriegskasse. "Da ist vieles möglich: gezielte Zukäufe, Aktienrückkäufe oder beides", sagte Narasimhan. Eine grosse Übernahme schloss er aber aus: "Wir sind an einem ganz grossen Deal nicht interessiert."

Zuletzt wurden in den Medien verschiedene Firmen genannt, an denen Novartis interessiert könnte. So etwa die amerikanischen Biotechnologieunternehmen Vertex, Incyte, Intellia Therapeutics, Alnylam und Biomarin. "Ich kann keine einzelnen Namen kommentieren", erklärte Narasimhan dazu.

Novartis legt neue Daten zum Brustkrebsmittel Piqray an Fachkongress vor

Der Pharmakonzern Novartis hat neue Daten zu seinem Brustkrebsmittel Piqray (Alpelisib) am Fachkongress San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) vorgestellt. Die Daten deuteten auf einen Nutzen für ein breites Spektrum von Patienten- und Krankheitsmerkmalen hin, teilte der Konzern am Freitag mit.

Dies hätten Analysen der verschiedenen Studien-Arme des sogenannten BYLieve-Programms ergeben. Dabei handelt es sich um eine noch laufende, nicht vergleichende Phase-II-Studie.

In dieser Untersuchung wird das Mittel in Kombination mit einer endokrinen (antihormonellen) Therapie bei Männern sowie prä- und postmenopausalen Frauen mit einem bestimmten fortgeschrittenen oder metastasierten Brustkrebs (HR+/HER2- mBC) verwendet. Diese Patienten haben zuvor auch bereits Therapien durchlebt.

