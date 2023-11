Novartis-Aktie schwächer: Wichtige Daten zu Medikamenten angekündigt

Konkret soll es Updates zu den Mitteln Kisqali, Iptacopan und Scemblix an den Kongressen "San Antonio Breast Cancer Symposium" (SABCS) und "American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exposition" geben.

Insgesamt würden Daten von über 100 Studien präsentiert, kündigte der Pharmakonzern Novartis am Montag an. Unter anderem gebe es zusätzliche Daten zu Kisqali aus der Studie "NATALEE" zur Behandlung von frühem Brustkrebs. Dazu kämen Daten zur Effektivität und Sicherheit der oralen Monotherapie mit Iptacopan bei erwachsenen Patienten mit der sogenannten paroxysmale nächtlichen Hämoglobinurie (PNH) sowie andauernder Blutarmut nach 48 Wochen. Bei Scemblix stehen ebenfalls Effektivitäts- und Sicherheits-Daten nach vier Jahren bei Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie an.

An der SIX verliert die Novartis-Aktie zwischenzeitlich 0,23 Prozent auf 83,90 Franken.

tt/hr

Basel (awp)