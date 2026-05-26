|Phase-III-Daten
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26.05.2026 18:01:00
Novartis-Aktie schwächer: Pharmakonzern präsentiert neue Studiendaten zu Nierenerkrankungen
Novartis will am diesjährigen Kongress der European Renal Association (ERA) neue Studiendaten aus dem Bereich Nierenerkrankungen präsentieren.
Vorgestellt werden sollen unter anderem zulassungsrelevante Phase-III-Daten zu Vanrafia sowie zu Fabhalta. Zudem will Novartis verlängerte Nachbeobachtungsdaten zur experimentellen Anti-APRIL-Therapie Zigakibart bei IgA-Nephropathie (IgAN) präsentieren.
Weitere Analysen befassen sich laut den Angaben mit Krankheitsmerkmalen bei IgA-Nephropathie sowie bei der seltenen Nierenerkrankung C3-Glomerulopathie (C3G).
Die Daten unterstrichen den Anspruch des Konzerns, das wissenschaftliche Verständnis fortschreitender immunvermittelter Nierenerkrankungen voranzutreiben und die Weiterentwicklung der Nierenmedizin zu unterstützen, hiess es weiter.
Die im Schweizer Leitindex SMI gelistete Aktie des Pharmakonzerns drehte am Dienstag an der SIX nach anfänglichen Gewinnen ins Minus und schloss bei 118,44 Franken (-0,85 Prozent).
awp-robot/rw
Basel (awp)
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