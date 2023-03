Novartis-Aktie schliesst im Plus: Zweite Handelslinie für Aktienrückkauf eingerichtet

Und die Aktienrückkäufe werden fortgesetzt, wofür erneut eine separate Handelslinie an der Schweizer Börse eingerichtet wird.

In den letzten drei Jahren, bis zum 10. März 2023, hat Novartis mehr als 214 Millionen Namenaktien für rund 17,4 Milliarden Franken erworben, heisst es in an einem am Montag publizierten Bankenschreiben. Für diese Aktien wurde bzw. wird jeweils die Vernichtung beantragt.

Zum Zeitpunkt der Generalversammlung vergangene Woche war aus früheren Aktionärsbeschlüssen noch ein Betrag von 6,5 Milliarden Franken offen. Und Novartis winkt mit möglichen weiteren Rückkäufen: Die Anteilseigner gaben letzten Dienstag grünes Licht, in den nächsten drei Jahren Aktien im Umfang von bis zu 10 Milliarden Franken zurückzukaufen - und zwar nach Ermessen des Verwaltungsrates.

Der Rückkauf von Novartis-Namenaktien wird erneut auf einer separaten Handelslinie an der SIX Swiss Exchange geschehen. Dieser startet am (morgigen) 14. März 2023 und wird drei Jahre dauern.

An der SIX notiert die Novartis-Aktie letztlich 0,13 Prozent stärker bei 74,72 Franken.

