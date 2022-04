Novartis-Aktie: Sandoz verkauft Nachahmer-Augentropfen in den USA

Die Novartis -Tochter Sandoz habe die generische Kombinationstropfen-Brimonidintartrat/Timololmaleat-Augenlösung in den USA lanciert, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Das Präparat werde zur Senkung des Augendrucks bei Patienten eingesetzt, die an Bluthochdruck im Auge (okuläre Hypertension) leiden. Diese verschreibungspflichtigen Augentropfen seien ab sofort für Patienten in Apotheken erhältlich.

Zwar könne jeder an Bluthochdruck im Auge erkranken, hiess es in der Mitteilung weiter, aber bestimmte Gruppen hätten ein höheres Risiko, unter anderem Afroamerikaner und Latinos, Menschen über 40, Menschen mit Diabetes oder Bluthochdruck, Menschen mit starker Kurzsichtigkeit und Menschen, die langfristig Steroidmedikamente einnehmen. Es sei wichtig, hohen Augendruck zu behandeln, bevor er zu Schäden am Sehnerv und zum Verlust des Sehvermögens führe.

hr/kw

Basel (awp)