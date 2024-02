Novartis-Aktie profitiert: Novartis scheinbar in fortgeschrittenen Gesprächen zum Kauf von MorphoSys - MorphoSys fast 30 Prozent höher

Einem Bericht der Nachrichtenagentur "Reuters" vom Montagnachmittag zufolge befinden sich die Gespräche mit dem deutschen Biotechunternehmens MorphoSys in einem fortgeschrittenen Stadium.

Novartis habe sich gegen den US-Arzneimittelhersteller Incyte durchsetzen können, berichteten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen "Reuters". Noch sei es jedoch nicht sicher, ob es auch zu einer Transaktion komme. Weder Novartis, MorphoSys noch Incyte wollten gegenüber "Reuters" dazu Stellung beziehen.

Auch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP nimmt Novartis zum Thema keine Stellung. "Wir kommentieren Marktgerüchte nicht", sagte ein Konzernsprecher auf Anfrage.

Die Aktien von MorphoSys sprangen nach der Publikation des Berichts in die Höhe. Zwischenzeitlich lag das Plus bei mehr als 30 Prozent. Starke Kurschwankungen sind bei dem Unternehmen aber keine Seltenheit. In der Vergangenheit gab es schon mehrmals Übernahmespekulationen. Für die Novartis-Aktie geht es via SIX derweil 0,66 Prozent aufwärts auf 90,39 Franken.

MorphoSys entwickelt Medikamente zur Krebsbehandlung. Das Medikament mit dem Namen Pelabresib stehe kurz vor der Markteinführung und eine Zulassung in Europa wie auch den USA sei geplant. Die Marktkapitalisierung liegt dem Bericht zufolge bei rund 1,7 Milliarden US-Dollar.

