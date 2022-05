Novartis-Aktie: Novartis veräussert Produktionsanlage in Grossbritannien

Die zur International Process Plants-Gruppe (IPP) gehörende Humber Industrials hat laut einer Mitteilung vom Mittwoch den 170 Hektar grossen Standort von Novartis in Grimsby an der britischen Ostküste abgekauft.

Zu den Produktionsanlagen zählen laut IPP mehrere Gebäude mit einer Fläche von umgerechnet rund 46'450 Quadratmetern. Die Anlagen seien mit 17 Zentrifugen, 26 Trocknersystemen, drei Mahlsystemen, zehn Lösungsmittelrückgewinnungssystemen und auch mit modernen Labors und Büros ausgerüstet, heisst es weiter.

Novartis werde in Grimsby noch bis im Dezember 2022 produzieren und den Betrieb nach Stilllegung im 2023 an die IPP-Tochter übergeben. Ein Kaufpreis wird in der Mitteilung nicht genannt.

mk/

Basel (awp)