Novartis-Aktie: Novartis unterliegt vor US-Gericht im Patentstreit um Entresto

Dieses stellt sich dagegen, dass dem indischen Pharmakonzern MSN Pharmaceuticals die Lancierung eines Generikums zum Herzmedikament Entresto von Novartis verboten wird, wie das Gericht am Freitag gemäss einem Artikel von Reuters mitteilte.

Novartis hatte beantragt, dass MSN bis Ende 2026, wenn das Patent von Entresto ausläuft, kein Generikum dazu in den USA auf den Markt bringen darf. Laut dem Gericht verletzt das Produkt von MSN kein Patent von Novartis. Novartis ging im Antrag an das Gericht davon aus, das MSN für das Generikum bereits am 16. Juli die US-Zulassung erhalten und es danach rasch auf den Markt bringen könnte.

Novartis zeigte sich in einer Stellungnahme gegenüber AWP "enttäuscht" über den Entscheid des Gerichts in Delaware und kündigte an, diesen anzufechten. Darüber hinaus ist Novartis "zuversichtlich hinsichtlich des geistigen Eigentums und der regulatorischen Rechte in Bezug auf Entresto". Die eigenen Rechte würden auch künftig verteidigt, heisst es in der Stellungnahme.

Weiter weist Novartis darauf hin, dass bislang noch keine generischen Produkte zu Entresto auf dem US-Markt erhältlich seien.

Das Unternehmen hatte indes bereits Ende April bei der Präsentation der Quartalszahlen darauf hingewiesen, dass ab Jahresmitte mit ersten Nachahmerpräparaten zu Entresto in den USA zu rechnen sei. Der Blockbuster Entresto von Novartis hat allein im ersten Quartal 2025 knapp 2,3 Milliarden US-Dollar zum Gesamtumsatz von 13,2 Milliarden beigetragen.

