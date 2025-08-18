Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ESC-Kongress 18.08.2025 07:49:37

Novartis-Aktie: Novartis informiert über neue Daten zu Herz-Kreislauf-Portfolio

Novartis-Aktie: Novartis informiert über neue Daten zu Herz-Kreislauf-Portfolio

Der Pharmakonzern Novartis wird auf dem diesjährigen Kongress der European Society of Cardiology (ESC) in Madrid neue Studiendaten zu Medikamenten aus seinem Herz-Kreislauf-Portfolio vorstellen.

Novartis
99.23 CHF 1.43%
Kaufen Verkaufen
Insgesamt werden im Rahmen des Anlasses 19 Abstracts präsentiert, wie Novartis am Montag mitteilte.

Die Schwerpunkte lägen auf den etablierten Therapien Leqvio und Entresto sowie den Pipeline-Medikamenten Pelacarsen und Abelacimab. Die neuen Daten würden aufzeigen, wie die Wirkstoffe die Versorgung von Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiter verbessern sollen, so die Meldung. Dabei würden sowohl etablierte Patientengruppen als auch bisher unterversorgte Bereiche wie genetisch bedingte Risikofaktoren oder seltene Ursachen von Herzinsuffizienz untersucht.

Der Kongress der European Society of Cardiology (ESC) findet den Angaben zufolge vom 29. August bis 1. September 2025 in Madrid statt.

an/hr

Basel (awp)

Weitere Links:

Novartis-Aktie gefragt: Weiterer Forschungserfolg mit Ianalumab
Novartis-Aktie steigt: Novartis erreicht mit Ianalumab Ziele in wichtigen Studien
Novartis offenbar an Avidity interessiert

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com,Novartis,Gil C / Shutterstock.com

