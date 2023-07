Novartis-Aktie: Niederlage für Novartis in US-Patentstreit

Das US-Bezirksgericht für den District of Delaware habe das Kombinationspatent für Entresto für ungültig erklärt, sagte ein Sprecher am Freitagabend auf Anfrage, nachdem entsprechende Gerüchte am Markt den Novartis-Aktienkurs stark heruntergezogen hatten.

Das Gericht hat laut Medienberichten entschieden, dass die Ansprüche von Novartis zum Patent wegen fehlender schriftlicher Beschreibung ungültig seien. Novartis habe 2019 mehrere Arzneimittelhersteller verklagt, weil diese Generika-Versionen entwickelt hatten, die gegen das Patent von Entresto verstossen haben sollen.

Gemäss dem Novartis-Sprecher habe allerdings nach dem bisherigen Kenntnisstand bislang kein generisches Entresto-Produkt die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde erhalten. "In Erwartung einer endgültigen Berufungsentscheidung und anderer laufender Rechtsstreitigkeiten, die mehrere Patente betreffen, wäre jede Markteinführung nach der FDA-Zulassung eines Generikums 'gefährdet'", so der Sprecher.

Ihm zufolge plant Novartis als nächstes, beim U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit die Widerrufung des Urteils des Bezirksgerichts zu beantragen.

Die Aktien von Novartis waren am Nachmittag im späten Schweizer Aktienhandel plötzlich deutlich abgestürzt, nachdem erste Gerüchte über das verlorene Urteil bekannt geworden waren. Zeitweise verloren die Aktien knapp 4,7 Prozent. Die Titel schlossen am Ende bei -3,15 Prozent und rissen wegen ihres Gewichts den gesamten SMI kurz vor Börsenschluss herunter.

Im ersten Quartal setzte Novartis mit dem Verkauf von Entresto knapp 1,4 Milliarden US-Dollar um. Zum Vergleich: Der Gesamtumsatz des Konzerns lag im ersten Quartal bei 12,9 Milliarden US-Dollar.

