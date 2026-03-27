Novartis-Aktie: Neuer Milliarden-Deal in der Immunologie?

Für bis zu zwei Milliarden US-Dollar will der Basler Pharmakonzern das US-Biotechunternehmen Excellergy übernehmen.

Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2026 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht. Mit der geplanten Übernahme stärkt Novartis die Immunologie-Strategie im Bereich der Nahrungsmittelallergien und anderer Erkrankungen, die mit allergischen Sofortreaktionen in Verbindung stehen.

Im Mittelpunkt steht der Wirkstoff Exl-111 von Excellergy, der sich derzeit in einer frühen klinischen Testphase befindet. Er soll gezielt einen wichtigen Auslöser von Allergien - das sogenannte Immunglobulin E (IgE) - blockieren und dadurch Symptome schneller und stärker lindern als bisherige Therapien.

Allergien wie Asthma, Nesselsucht oder Nahrungsmittelallergien könnten von dieser neuen Behandlungsform profitieren. Auch eine Anwendung bei Kindern wird geprüft.

hr/to

Basel (awp)