Novartis-Aktie: Moody's nimmt Novartis-Tochter Sandoz mit "Baa2"-Bewertung auf - Abspaltungstermin bestätigt - Erfolgreiche Krebsstudie

Der Ausblick wird auf "stabil" gesetzt.

Die Agentur begründet ihre Einstufung in einer Mitteilung vom Montag damit, dass das langfristige Emittentenrating die Position des Unternehmens als einer der weltweit führenden Anbieter von Generika und Biosimilars widerspiegele. Auch die Tatsache, dass Sandoz in Europa marktführend ist, fliesse in die Bewertung ein.

Gleichzeitig berücksichtige das Baa2-Rating die Konzentration von Sandoz auf das Geschäft mit patentfreien Arzneimitteln, das in den meisten Märkten mit einem erheblichen Preisverfall konfrontiert sei. Auch sei der Zeitpunkt für die Markteinführung neuer Biosimilars unsicher und damit auch ihr potenzieller Umsatzbeitrag. Darüber hinaus gehe die Trennung vom Novartis-Konzern mit einigen Umsetzungsrisiken einher.

Die Agentur erwartet den Angaben zufolge, dass sich Sandoz in den nächsten 12 bis 18 Monaten auf die reibungslose Trennung von Novartis konzentrieren und mit der Umsetzung des Plans zur Margenverbesserung beginnen werde. Entsprechend sei von einer relativ vorsichtigen Finanzpolitik auszugehen.

Den stabilen Ausblick begründet Moody's mit der Erwartung eines Umsatzwachstums, das in den kommenden 12 bis 18 Monaten im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich liegen dürfte. Zudem sollte Sandoz die Margen nach der 2023 erreichten Talsohle verbessern.

Novartis bestätigt Termin für Sandoz-Abspaltung am 4. Oktober 2023

Novartis hat den Termin für den Börsengang seiner Generika-Sparte Sandoz am 4. Oktober bestätigt. Am 15. September hatten bereits die Aktionäre dem Vorhaben zugestimmt.

Darüber hinaus seien nun wichtige behördliche Genehmigungen eingetroffen, darunter die Genehmigung der SIX Exchange Regulation für die Kotierung der Sandoz-Aktien an der Schweizer Börse, wie Novartis am Montag mitteilte. Die Aktien von Sandoz werden unter dem Kürzel "SDZ" kotiert und gehandelt werden. Sandoz wird nach der Abspaltung von Novartis unter anderem den Indizes SLI und SPI angehören.

Zudem habe sich Sandoz eine Fremdfinanzierung in Höhe von umgerechnet rund 3,75 Millionen US-Dollar durch verschiedenen Banken gesichert. Diese unterstützen Sandoz auch mit einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 1,25 Milliarden Dollar, welche als nicht in Anspruch genommene Backstop-Fazilität dient, wie es weiter heisst.

In den USA will Novartis ein sogenanntes ADR-Programm mit Hinterlegungsscheinen (American Depositary Receipts) anbieten. Die ADR sollen an der Börse OTCQX gehandelt werden.

Die Abspaltung werde ferner durch die Ausschüttung einer Sachdividende durch Novartis abgeschlossen, die voraussichtlich am 4. Oktober 2023 erfolgen soll. Die bestehenden Novartis-Aktionäre sollen - wie schon länger bekannt war - für fünf Novartis-Aktien je eine Sandoz-Aktie erhalten. Das gleiche Verhältnis soll für das ADR-Programm angewendet werden.

Novartis erzielt mit Radioligand-Therapie Lutathera Erfolg in Krebs-Studie

Novartis hat einen Forschungserfolg erzielt. In einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie hat die Radioligand-Therapie Lutathera die gesteckten Ziele bei der Behandlung von Patienten mit Tumoren im Verdauungstrakt erreicht, wie der Pharmakonzern am Montag mitteilte.

In der Phase-III-Studie Netter-2 wurde Lutathera als Erstlinienbehandlung in Kombination mit langwirksamem Octreotid eingesetzt. Die Behandlung zeigte laut den Angaben eine signifikante Verbesserung des Überlebens bei Patienten, die an sogenannten GEP-NETs, also speziellen gastroenteropankreatischen neuroendokrinen Tumoren der Grade 2 und 3 litten, im Vergleich zu hochdosiertem langwirksamem Octreotid allein.

Neuroendokrine Tumore (NETs) sind eine Krebsart, die von neuroendokrinen, also hormonbildenden Zellen im ganzen Körper ausgehen. Sie gelten gemeinhin als langsam wachsende, bösartige Erkrankungen.

Mit diesen Ergebnissen ist Netter-2 den Angaben zufolge die zweite Phase-III-Studie für Lutathera, die klinisch aussagekräftige Ergebnisse für diese Patienten zeigt. Die Zulassung von Lutathera basierte ursprünglich auf der zulassungsrelevanten Netter-1-Studie, in der Lutathera in Kombination mit langwirksamem Octreotid im Vergleich zu hochdosiertem Octreotid Patienten mit inoperablen neuroendokrinen Tumoren (NETs) des Mitteldarms behandelt wurden. Lutathera ist eine der ersten zugelassenen Peptin-Rezeptor Radionuklid-Therapien. Diese Behandlung beinhalte ein Zielmolekül mit einer radioaktiven Komponente.

Die Ergebnisse der aktuellen Studie sollen nun auf einem bevorstehenden medizinischen Kongress vorgestellt und mit den Zulassungsbehörden diskutiert werden.

