Novartis-Aktie mit Minus: Novartis legt positive Langzeitdaten für Scemblix vor

Diese bestätigten laut den Angaben eine überlegene Wirksamkeit bei günstigem Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil bei Erwachsenen mit neu diagnostizierter Leukämie.

Scmeblix habe in der Studie ASC4FIRST, auf deren Basis das Mittel kürzlich in den USA zugelassen wurde, bei Patienten mit Philadelphia-Chromosom-positiver chronisch-myeloischer Leukämie (Ph+ CML) nach 96 Wochen einen zunehmenden Unterschied zu anderen Therapien gezeigt, heisst es in einer am Sonntagabend veröffentlichten Mitteilung. Dies untermauere weiterhin das Versprechen von Scemblix als potenziell praxisverändernde Behandlungsoption. Die Daten wurden auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) vorgestellt.

Novartis präsentierte auf dem Kongress ausserdem auch Zwischenergebnisse der Phase-II-Studie ASC2ESCALATE zur Dosiseskalation. Auch diese zeigten laut den Angaben gute Ansprechraten.

Für die Novartis-Aktie geht es im Schweizer Handel zeitweise 0,32 Prozent auf 89,52 CHF nach unten.

Basel/Washington (awp)