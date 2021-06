Novartis-Aktie leichter: Novartis veröffentlicht Daten zu Radioligandentherapie 177Lu-PSMA-617 in NEJM

Die Daten aus der VISION zeigen, dass 177Lu-PSMA-617 plus Standardtherapie (SOC) sowohl das Gesamtüberleben als auch das bildgebungsbasierte progressionsfreie Überleben gegenüber einer Standardtherapie allein bei Patienten mit Prostatakrebs verlängert.

Die Daten aus der Studie waren erstmals Anfang Juni am Krebskongress Asco vorgestellt worden und hatten gezeigt, dass 177Lu-PSMA-617 Tumore signifikant schrumpfen lasse, teilte Novartis am Donnerstag mit.

"Wir glauben, dass die Radioligandentherapie mit 177Lu-PSMA-617 ein grosses Potenzial hat, die Ergebnisse bei fortgeschrittenem Prostatakrebs zu verbessern und haben bereits zwei neue Phase-III-Studien in früheren Behandlungslinien gestartet", wird Jeff Legos, Global Head of Oncology Development bei Novartis, in der Mitteilung zitiert.

Im Schweizer Handel verliert die Novartis-Aktie derzeit 0,31 Prozent auf 84,69 Franken.

hr/jl

Basel (awp)