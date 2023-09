Novartis-Aktie leicht im Plus: Sandoz wird nach Abspaltung von Novartis nicht Teil des SMI sein - Actares mit Bedenken zur Abspaltung

Das geht aus einem Informationsschreiben der Schweizer Börse SIX vom Mittwochabend hervor. Die Aktie wird laut den Angaben aber Teil der Indizes SLI und SMIM sein.

Dies alles gilt allerdings erst ab dem Tag nach der Abspaltung. Am Spin-off-Tag selber werde Sandoz im SMI aufgeführt werden, so das SIX-Schreiben weiter. Damit wird dieser Index einen Tag lang 21 statt 20 Titel umfassen.

Geplant ist die Abspaltung der heutigen Novartis-Generika-Sparte bekanntlich für den 4. Oktober. Eine Bedingung dafür ist, dass die Novartis-Aktionäre diesen Freitag dem Projekt ihren Segen erteilen. Vorgesehen ist, dass die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis eine Sandoz-Aktie für jeweils 5 Novartis-Aktien erhalten.

Actares äussert Bedenken zur Abspaltung von Novartis-Tochter Sandoz

Actares hat Bedenken bezüglich der bevorstehenden Abspaltung der Novartis-Tochter Sandoz. Der Aktionärsvertreter befürchtet etwa, dass die Generikasparte als Grundversorgerin von der Profitmaximierung des Konzerns gefährdet ist.

Grundsätzlich will Actares zwar allen an der GV zur Abstimmung gestellten Anträgen zustimmen, die abgespaltene Sandoz müsse aber eine Grundversorgerin bleiben, teilten die "Aktionärinnen und Aktionäre für mehr Konzernverantwortung" am Donnerstag mit. Novartis habe zwar ein "durchdachtes Konzept für die riskante Amputation" von Sandoz vorgelegt, es gebe aber noch offene Fragen zu strategischen Prioritäten.

Generell nehme man derweil "mit Genugtuung" zur Kenntnis, dass Sandoz nicht an den Meistbietenden verkauft wird. Die Herstellerin von Nachahmer-Medikamenten werde vielmehr "verantwortungsvoll für die Unabhängigkeit vorbereitet und ausgestattet". Trotzdem hätte es Actares vorgezogen, wenn Sandoz unter dem Dach von Novartis verblieben wäre.

Die vom Sandoz-Management kommunizierten Prognosen zu Umsatz- und Gewinnwachstum sowie zur Dividendenpolitik seien "sehr optimistisch", stellt Sandoz zudem fest. Man wolle daher am Freitag an der Generalversammlung erfahren, ob bei Sandoz das Geschäft mit Generika zugunsten der profitableren Biosimilars "wegpriorisiert" werden solle.

Denn angesichts der sich verschärfenden Arzneimittelkrisen sei Sandoz als globale Grundversorgerin unverzichtbar. Diese Position dürfe daher nicht durch Profitmaximierung zulasten von stark nachgefragten Produkten und Investitionen gefährdet werden, so die Forderung von Actares.

Die Novartis-Aktie zieht im Schweizer Handel zeitweise 0,63 Prozent auf 90,44 CHF an.

