Novartis-Aktie legt zu: Novartis präsentiert neue Ergebnisse zu Medikament Kisqali - Sandoz will Fabrik in den USA schliessen

Die Daten zeigten, dass Kisqali plus eine endokrine Therapie die Überlebenserwartung von Patientinnen mit viszeralen Metastasen signifikant verbessere.

Wie Novartis am Freitag mitteilte, führt besagte Therapie zu einem medianen Überleben von etwa fünf Jahren. Damit betrage der Überlebensvorteil im Vergleich zu einer endokrinen Therapie alleine in dieser schwierig zu behandelnden Patientengruppe fast ein Jahr.

Konkret betrage das mediane Überleben der mit Kisqali und einer Antihormontherapie behandelten Patientinnen 62,7 Monate. Jene, die nur mit einer endokrinen Therapie behandelt wurden, kamen auf 52,1 Monate. Bei Patienten mit Lebermetastasen kamen die Studien der MONALEESA-Reihe auf 44,2 Monate im Vergleich zu 38,1 Monaten ohne Kisqali.

Novartis-Tochter Sandoz will Fabrik in den USA schliessen

Die Novartis-Generikatochter Sandoz will bis Ende 2023 eine Fabrik in US-Bundesstaat North Carolina schliessen. Das Werk in der Stadt Wilson mit 246 Angestellten produziert Medikamente mit festen oralen Darreichungsformen - also etwa Tabletten oder Kapseln - vor allem für den Markt in den USA und Kanada, wie Novartis in einer Mitteilung vom Freitag schreibt.

Die Überprüfung des Werks stehe nicht im Zusammenhang mit der unlängst bekanntgegebenen Sandoz-Abspaltung, sondern sei bereits früher angestossen worden, heisst es in der Mitteilung. Begründet wird die Schliessung vielmehr mit Kostengründen: Man habe versucht, die Volumen zu erhöhen, allerdings hätten sich dazu nicht genügend Möglichkeiten ergeben.

Novartis hatte Ende August mitgeteilt, dass die Generikasparte Sandoz abgespalten und als eigenständige Firma an die Schweizer Börse gebracht werden soll. Der Schritt sei für das zweite Halbjahr 2023 geplant. Sandoz erwirtschaftete im letzten Jahr einen Umsatz von 9,6 Milliarden US-Dollar und damit knapp einen Fünftel des gesamten Novartis-Umsatzes.

Die Novartis-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,79 Prozent höher bei 79,40 Franken.

Basel (awp)