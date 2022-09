Novartis-Aktie: Leberkrebs-Behandlung Tislelizumab unterliegt in Studie Sorafenib nicht - Neues Biologikazentrum

Das ist das Ergebnis einer Studie, die Novartis am Wochenende am Fachkongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (ESMO) präsentiert hat.

Eine Nichtunterlegenheit gegenüber dem von Bayer und Onyx Pharmaceuticals unter dem Markennamen Nexavar vertriebenen Präparat sei das primäre Ziel der Studie gewesen, teilte Novartis am Samstag mit. Untersucht wurde die Gesamtüberlebenszeit als Erstlinientherapie des hepatozellulären Karzinoms (HCC).

Die anschliessend getestete Überlegenheit versus Nexavar wurde aber nicht erreicht, erklärte Novartis weiter. Die Behandlung mit Tislelizumab habe aber im Vergleich zum Referenzprodukt zu einer geringeren Häufigkeit von schweren oder irreversiblen unerwünschten Nebenwirkungen geführt.

Novartis hatte Anfang 2021 die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für Tislelizumab in Nordamerika, der Europäischen Union, Grossbritannien, Norwegen, der Schweiz, Island, Liechtenstein, Russland und Japan von der chinesischen Beigene erworben. Dafür wurde eine Vorauszahlung von 650 Millionen US-Dollar fällig.

Novartis-Mittel Cosentyx mit positiven Daten zur Wirksamkeit gegen Hautkrankheit

Der Pharmakonzern Novartis hat neue Ergebnisse von zwei zulassungsrelevanten Phase-III-Studien zum Mittel Cosentyx in der Behandlung der Hautkrankheit Hidradenitis suppurativa (HS) vorgelegt. Cosentyx (Secukinumab) habe eine rasche und anhaltende Linderung bezüglich klinischer Anzeichen und Symptomen einer mittelschweren bis schweren H-Erkrankung gezeigt, teilte Novartis am Samstag mit.

Dabei sei in den Studien auch das Sicherheitsprofil günstig ausgefallen, heisst es weiter. Die Daten zu den Phase-III-Studien "Sunshine" und "Sunrise" wurden auf dem 31. Kongress der European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) in Mailand vorgestellt.

Die Ergebnisse aus den Studien mit Cosentyx seien zur Wirksamkeit und Sicherheit vielversprechend für Menschen, die an HS leiden und Behandlungsmöglichkeiten benötigten, wird Studienleiterin und Professorin für Dermatologie an der Harvard Medical School, Alexa B. Kimball, zitiert. Die Daten wurden bei den Zulassungsbehörden in Europa eingereicht und die soll noch in diesem Jahr auch in den USA geschehen. Novartis plant zudem, die Langzeitergebnisse der Studien im Jahr 2023 zu veröffentlichen.

Novartis stärkt Basler Campus mit Bau eines neuen Biologikazentrums

Der Pharmakonzern Novartis baut ein neues Entwicklungszentrum auf dem Basler Campus. Rund 100 Millionen Franken werde der Konzern in den Aufbau eines neuen hochmodernen Biologikazentrums für die frühe technische Entwicklung investieren.

Das neue Zentrum soll bis 2026 eine bestehende Einrichtung im Klybeck Areal ersetzen, wie Novartis am Montag mitteilte. Gemeinsam mit dem bereits bestehenden Biologikaforschungszentrum der Novartis Institutes for Biomedical Research (NIBR) werde damit auf dem Novartis Campus in räumlicher Nähe ein Kompetenzzentrum für Biologika entstehen, das die enge Zusammenarbeit zwischen Forschung und Entwicklung weiter fördern solle.

Nahezu die Hälfte aller in der Branche neu zugelassenen Arzneimittel seien Biotherapeutika, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Investition sei Teil einer Multi-Millionen-Dollar-Investition, mit der über mehrere Jahre hinweg eine voll integrierte und auf Biologika fokussierte wissenschaftliche Umgebung geschaffen werden solle.

