Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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31.08.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis verteuert sich am Montagvormittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 124,14 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 124,14 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'404 Punkten notiert. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 124,28 CHF aus. Mit einem Wert von 124,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 54'766 Novartis-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,50 CHF) erklomm das Papier am 29.07.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,93 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.09.2025 (96,03 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 22,64 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,46 USD aus. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.39 Mrd. CHF – eine Minderung von -2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.62 Mrd. CHF eingefahren.
Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Am 26.10.2027 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,78 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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