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31.08.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 123,18 CHF.

Novartis
123.10 CHF -1.22%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 123,18 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'289 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 122,64 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 598'885 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2026 auf bis zu 131,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 6,75 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 96,03 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 22,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,46 USD ausgeschüttet werden. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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