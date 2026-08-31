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31.08.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Mittag mit negativen Vorzeichen

Novartis Aktie News: Novartis am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 123,28 CHF.

Novartis
123.50 CHF -0.90%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 123,28 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'338 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 123,28 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 124,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 292'297 Novartis-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,50 CHF) erklomm das Papier am 29.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,67 Prozent. Am 18.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,03 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,46 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 21.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Novartis dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,78 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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