Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag auf rotem Terrain

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 04:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 89,53 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 11'166 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 89,13 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,84 CHF. Bisher wurden via SIX SX 978'098 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,95 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 27.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Novartis liess sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 13'622,00 USD gegenüber 12'781,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 22.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,89 USD fest.

