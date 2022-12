Novartis Aktie News: Anleger schicken Novartis am Freitagvormittag ins Minus

Die Novartis-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 84,32 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 10'801 Punkten steht. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 84,30 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 84,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 101'185 Novartis-Aktien umgesetzt.

Novartis liess sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -4,07 Prozent auf 12'500,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13'030,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Novartis am 01.02.2023 präsentieren. Novartis dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 31.01.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 6,01 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

