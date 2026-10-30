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30.10.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis gewinnt am Freitagvormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 133,48 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 133,48 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'796 Punkten tendiert. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 134,50 CHF. Bei 134,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 575'318 Novartis-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 134,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2026). Mit einem Zuwachs von 0,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,61 CHF. Dieser Wert wurde am 30.10.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 26,87 Prozent sinken.
Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,37 USD aus. Am 27.10.2026 äusserte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,63 CHF erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.80 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 11.13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Am 03.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.02.2028 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,86 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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