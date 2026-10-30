Novartis Aktie News: Novartis legt am Freitagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 134,24 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'802 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 135,06 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 134,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'195'027 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2026 markierte das Papier bei 135,06 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 97,61 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,29 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,37 USD belaufen. Am 27.10.2026 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,63 CHF je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent auf 11.80 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 03.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,86 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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