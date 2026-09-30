Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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30.09.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 122,06 CHF.
Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 122,06 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'008 Punkten steht. Bei 122,14 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,80 CHF. Bisher wurden heute 126'785 Novartis-Aktien gehandelt.
Am 03.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 132,68 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 8,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.10.2025 bei 97,05 CHF. Mit Abgaben von 20,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,41 USD. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -2,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11.62 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.39 Mrd. CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Novartis die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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