Novartis Aktie News: Novartis verteidigt Stellung am Mittag

Mit einem Wert von 88,80 CHF bewegte sich die Novartis-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 11'300 Punkten tendiert. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,21 CHF an. Die grössten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 88,63 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,86 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 444'939 Novartis-Aktien.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,52 CHF an. Gewinne von 6,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,21 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,80 Prozent.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,69 USD ausgeschüttet werden. Am 23.04.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,62 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 11.83 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -8,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Novartis am 18.07.2024 vorlegen. Am 17.07.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,19 USD im Jahr 2024 aus.

