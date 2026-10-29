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29.10.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis reagiert am Donnerstagnachmittag positiv
Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.
Um 16:28 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 132,50 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'800 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 134,36 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 130,76 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'626'019 Novartis-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2026 bei 134,36 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 1,40 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,05 CHF. Dieser Wert wurde am 29.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 26,75 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,37 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,63 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.80 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.13 Mrd. CHF in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2026 8,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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