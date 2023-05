Novartis Aktie News: Novartis zieht am Mittag an

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 88,91 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'434 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 89,47 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 88,70 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'836'974 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 93,95 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 5,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,32 CHF am 27.09.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,53 Prozent.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 25.04.2023. Das EPS wurde auf 1,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12'953,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 12'531,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 18.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 17.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2023 6,76 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Begehrter «Schoggi»-Rohstoff

Ford nimmt in Europa wieder Fahrt auf

BASF und die Yara prüfen gemeinsame Investition