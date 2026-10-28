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28.10.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag mit Aufschlag

Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 129,74 CHF.

Novartis
130.50 CHF 1.35%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 129,74 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'523 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 129,88 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 128,66 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 197'012 Novartis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 132,68 CHF erreichte der Titel am 03.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 2,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,05 CHF am 29.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,38 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 21.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -2,00 Prozent zurück. Hier wurden 11.39 Mrd. CHF gegenüber 11.62 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 02.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,77 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3132 20.11.2026 160676720
Long 108.7667 18.12.2026 135463617
Typ Hebel Verfall Valor
Short 1305.2001 18.12.2026 155831216
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4159 12.32 160910181
Long 11.8655 7.19 161119021
Long 25.1 2.69 162067405
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.554 15.85 158194605
Short 9.7403 8.16 157230865
Short 21.0516 2.79 160008893
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -43.65 129204045
Long 8 -15.81 158193882
Long 12 -9.56 160577283
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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Short 16’087.44 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’581.10 28.10.2026 17:30:07
Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
Long 13’065.03 8.87 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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