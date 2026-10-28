Novartis Aktie News: Anleger schicken Novartis am Nachmittag ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 130,14 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'588 Punkten liegt. Die Novartis-Aktie legte bis auf 130,86 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 128,66 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 1'659'942 Stück.

Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 132,68 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,05 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 25,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,70 CHF aus. Novartis veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,71 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 02.02.2028 werfen.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,77 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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