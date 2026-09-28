Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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28.09.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis präsentiert sich am Montagvormittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.
Um 09:28 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 121,22 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'069 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 121,24 CHF. Bei 120,78 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 178'269 Novartis-Aktien den Besitzer.
Am 03.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,68 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 97,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,94 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,41 USD, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 21.07.2026. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.39 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11.62 Mrd. CHF umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,81 USD je Novartis-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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