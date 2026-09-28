Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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28.09.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis gewinnt am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 121,72 CHF.
Das Papier von Novartis legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 121,72 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'999 Punkten notiert. Bei 122,12 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 120,78 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'400'150 Novartis-Aktien.
Am 03.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132,68 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Bei 97,05 CHF erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 20,27 Prozent wieder erreichen.
Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,41 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 21.07.2026. Das EPS lag bei 1,35 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -2,00 Prozent verringert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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