Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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28.09.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis verteuert sich am Mittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 121,36 CHF.
Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 121,36 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'975 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 121,96 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 120,78 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 729'816 Novartis-Aktien.
Bei 132,68 CHF erreichte der Titel am 03.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 9,33 Prozent wieder erreichen. Am 29.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,41 USD je Novartis-Aktie. Am 21.07.2026 äusserte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -2,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,81 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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