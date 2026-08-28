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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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28.08.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Freitagvormittag gesucht

Novartis Aktie News: Novartis am Freitagvormittag gesucht

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 125,04 CHF.

Novartis
124.62 CHF -0.14%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 125,04 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'433 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 125,54 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,42 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 80'501 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 131,50 CHF erreichte der Titel am 29.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 96,03 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 30,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,46 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 21.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,71 CHF je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 11.39 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,78 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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