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28.08.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Kurseinbussen

Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 123,84 CHF.

Novartis
124.62 CHF -0.14%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 123,84 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'406 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 123,46 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,42 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 569'058 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 131,50 CHF. 6,19 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.09.2025 (96,03 CHF). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 28,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,46 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 21.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,35 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,71 CHF je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -2,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2026 8,78 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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