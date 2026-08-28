Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Stadler Rail217818
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zwischen Sondervermögen und Emittentenrisiko: ETFs und ETNs im Check
Zins-Dilemma der Fed: Warum der KI-Boom die Inflation nicht stoppt - und was das für Anleger bedeutet
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Novartis Aktie News: Novartis am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 124,60 CHF.

Novartis
124.62 CHF -0.14%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 124,60 CHF an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'410 Punkten steht. Bei 125,54 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 124,56 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,42 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 241'404 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 131,50 CHF markierte der Titel am 29.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 5,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2025 Kursverluste bis auf 96,03 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 22,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,46 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 21.07.2026 vor. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 CHF je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 11.39 Mrd. CHF, gegenüber 11.62 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,78 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen

Novartis-Aktie fester: Vorstellung von Herz-Daten am ESC-Kongress 2026

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.3897 17.12.2027 139789196
Long 11.7752 16.06.2028 157230661
Long 412.1333 18.09.2026 157229864
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.8456 17.12.2027 158194269
Short 824.2667 18.12.2026 146216171
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.316 11.91 157035865
Long 12.364 6.30 157436519
Long 23.7769 2.39 158244815
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0608 14.87 157230865
Short 12.2416 6.65 157036434
Short 17.9188 4.12 159435555
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.35 129204048
Long 8 -34.93 129204046
Long 12 -7.59 142861637
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten