Novartis Aktie News: Novartis am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 124,60 CHF an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'410 Punkten steht. Bei 125,54 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 124,56 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,42 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 241'404 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 131,50 CHF markierte der Titel am 29.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 5,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2025 Kursverluste bis auf 96,03 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 22,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,46 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 21.07.2026 vor. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 CHF je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 11.39 Mrd. CHF, gegenüber 11.62 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,78 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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