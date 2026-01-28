Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’073 -1.1%  SPI 18’092 -1.1%  Dow 49’033 0.1%  DAX 24’819 -0.3%  Euro 0.9205 0.4%  EStoxx50 5’948 -0.8%  Gold 5’273 1.8%  Bitcoin 68’677 0.9%  Dollar 0.7708 1.2%  Öl 68.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Novartis1200526Rheinmetall345850NVIDIA994529Lonza1384101Zurich Insurance1107539
Top News
Ausblick: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Darum stabilisiert sich der US-Dollar gegenüber dem Franken und Euro
Apple-Aktie im Fokus: Wer der Nachfolger von Tim Cook werden könnte
OHB-Aktie verwirrt: Milliardenprojekt mit Rheinmetall - Anleger staunen über grosse Kursdiskrepanzen
Luxuskonzern LVMH mit Ergebisrückgang: LVMH-Aktie bricht ein
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.01.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 114,56 CHF.

Novartis
114.13 CHF -1.93%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 114,56 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'073 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 113,76 CHF. Bei 115,64 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 1'281'674 Aktien.

Am 27.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 117,14 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,25 Prozent. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 29,21 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,21 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Am 28.10.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,63 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,37 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,19 Prozent auf 11.13 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.11 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Novartis am 04.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingefahren

Sell-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Novartis-Aktie

Novartis-Aktie stabil: Ianalumab bekommt Breakthrough-Status in den USA

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
21.01.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
16.01.26 Novartis Neutral UBS AG
16.01.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
08.01.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:19 Marktüberblick: Dollar unter Druck
09:08 Swisscom gefragt
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der 25‘000er-Marke abgedreht
27.01.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
27.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Swisscom, UBS
26.01.26 Befeuern KI und E-Autos ein Atomenergie-Comeback?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’557.87 19.73 SRNBXU
Short 13’823.91 13.99 S83BOU
Short 14’345.30 8.99 BY8SXU
SMI-Kurs: 13’072.49 28.01.2026 16:17:04
Long 12’472.99 19.73 S1FBQU
Long 12’193.57 13.99 SN3BLU
Long 11’661.73 8.96 SYZBYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank-Aktie verliert: Razzia bei deutschem Branchenprimus - Verdacht der Geldwäsche
Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kurssprung bei NVIDIA-Aktie: China-Geschäft vor Comeback dank H200-Freigabe
Qubits 2026: D-Wave & Co. stellen Entwicklungen im Quantencomputing vor - Quanten-Aktien gefragt
Roche-Aktie letztlich leichter: Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker
OHB-Aktie verwirrt: Milliardenprojekt mit Rheinmetall - Anleger staunen über grosse Kursdiskrepanzen
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend stärker
Lonza-Aktie rutscht auf rotes Terrain: Pharmazulieferer kehrt 2025 auf Wachstumskurs zurück
Augen auf Fed und US-Tech-Bilanzen: SMI auf rotem Terrain -- DAX tiefer -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliessen mit Gewinnen

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
16:19 Umweltausschuss gibt grünes Licht für Gentechnik-Regeln
16:14 Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1974 US-Dollar
16:13 ROUNDUP: Trump droht dem Iran im Atomstreit mit Militärschlag
16:09 KORREKTUR/Urteil: Niederlande müssen Karibik-Insel vor Klimawandel schützen
16:05 Aktien New York: S&P 500 steigt erstmals über 7.000 Punkte - Tech-Zahlen und Fed
15:57 ROUNDUP 2: Durchsuchung bei Deutscher Bank: Verdacht auf Geldwäsche
15:55 ROUNDUP: Amazon streicht weltweit 16.000 Arbeitsplätze
15:52 Iran lehnt Beschränkungen für Atomprogramm ab
15:51 Putin-Berater: Selenskyj kann für Treffen nach Moskau kommen
15:50 Urteil: Niederlande müssen Karibik-Insel vor Klimawandel schützen