|
28.01.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Mittwochnachmittag tiefer
Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 114,56 CHF.
Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 114,56 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'073 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 113,76 CHF. Bei 115,64 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 1'281'674 Aktien.
Am 27.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 117,14 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,25 Prozent. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 29,21 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,21 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Am 28.10.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,63 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,37 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,19 Prozent auf 11.13 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.11 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Novartis am 04.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.02.2027.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,92 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Novartis AG
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
