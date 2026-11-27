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27.11.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Freitagvormittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von Novartis zeigt sich am Freitagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Novartis-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 128,22 CHF.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 128,22 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'859 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 128,30 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 127,28 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,28 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 83'750 Novartis-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 137,00 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 6,85 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 103,14 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 19,56 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,41 USD je Novartis-Aktie. Am 27.10.2026 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11.80 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11.13 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2027 terminiert. Am 02.02.2028 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,94 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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