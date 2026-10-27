Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Vormittag fester

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 130,34 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'549 Punkten steht. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 131,42 CHF. Bei 129,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 418'941 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 132,68 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 1,76 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 29.10.2025 Kursverluste bis auf 97,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,54 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,70 CHF aus. Novartis gewährte am 21.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,35 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -2,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Novartis am 03.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,81 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie in Rot: Positive Daten zu Remibrutinib bei MS vorgelegt

Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Novartis-Aktie

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingebracht