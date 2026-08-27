Novartis Aktie News: Novartis fällt am Donnerstagvormittag

Die Novartis-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 126,14 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'434 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 125,90 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 70'030 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 29.07.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 4,25 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.09.2025 (96,03 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 23,87 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,46 USD belaufen. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -2,00 Prozent zurück. Hier wurden 11.39 Mrd. CHF gegenüber 11.62 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,78 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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