Novartis Aktie News: Anleger schicken Novartis am Nachmittag ins Minus

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,3 Prozent auf 124,28 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'330 Punkten realisiert. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 124,24 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 126,00 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 677'463 Aktien.

Am 29.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,81 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 18.09.2025 auf bis zu 96,03 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,46 USD je Novartis-Aktie. Novartis veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -2,00 Prozent verringert.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,78 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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